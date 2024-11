Rio Grande do Sul Instalada a comissão oficial dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis no RS

Colegiado tem representantes de prefeituras e entidades da região. (Foto: Arquivo/Setel)

Em cerimônia com a presença do vice-governador gaúcho Gabriel Souza, foi instalada em Santo Ângelo (Noroeste gaúcho)a Comissão Oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, que serão celebrados em 2026. O grupo é composto por representantes de 36 entidades, incluindo as prefeituras dos municípios envolvidos, e tem por finalidade principal desenvolver projetos de fomento ao turismo e ao potencial econômico e cultural da região.

O colegiado já estuda uma lista de iniciativas sugeridas pela Associação dos Municípios das Missões (AMM). Também fazem parte do comitê executivo da comissão a Procuradoria-Geral do Estado e as secretarias de Comunicação, de Turismo e da Cultura.

O pacote reúne iniciativas que somam cerca de R$ 60 milhões em investimentos. Avaliações preliminares do governo apontam que R$ 40 milhões dos projetos têm potencial para se concretizarem.

Na lista estão a melhoria dos atrativos turísticos e da infraestrutura rodoviária local, projeção de novos museus, qualificação do artesanato e aldeias guaranis, implantação de projetos educacionais com o tema dos 400 anos.

Gabriel Souza também sancionou a lei que institui a Cruz Missioneira como símbolo oficial das Missões Jesuíticas Guaranis. O projeto, protocolado pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT), determina que a peça, onde for instalada, tenha as seis extremidades no mesmo tamanho e formato e que esteja acompanhada de texto explicativo.

Durante a cerimônia, diversos prefeitos assinaram ofícios de manifestação de interesse em relação aos projetos, por meio de convênio com o governo do Estado. Compareceram os chefes de Executivo (ou representantes) das cidades de Bossoroca, Caibaté, Entre-Ijuís, Porto Xavier, São Borja, São Francisco de Assis, São Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Pedro do Sul, Santo Antônio das Missões, Santo Ângelo e Vitória das Missões.

Com a palavra…

Prevista em decreto de dezembro do ano passado, a comissão é coordenada pelo Gabinete de Projetos Especiais, vinculado ao vice-governador, que se manifestou: “Mais que fomentar o turismo e a economia, trata-se de um resgate histórico. As políticas públicas de apoio aos povos originários são o centro das comemorações. Se não fossem deles, não teríamos o que comemorar agora”.

A secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo, também participou da cerimônia. Ela destacou os investimentos da Secretaria da Cultura (Sedac) realizados na região das Missões, com mais de R$ 11 milhões pelo Pró-Cultura.

Em Santo Ângelo e São Nicolau também foram investidos mais de R$ 5 milhões pelo programa Avançar Turismo. “Estamos falando de futuro, de um programa robusto do governo em prol de uma região cuja cultura é fundamental para o Rio Grande do Sul”, acrescentou.

(Marcello Campos)

