Entidade beneficente atua com equipe multidisciplinar há mais de 20 anos. (Foto: Alina Souza/SES)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul investirá R$ 2 milhões na Fundação para Reabilitação das Deformidades Craniofaciais e Reabilitação Auditiva, por meio Fundo Municipal de Saúde de Lajeado (Vale do Taquari). No foco da medida está a compra de mobiliário e equipamentos para o ambulatório da entidade no município.

Com o novo recurso, serão comprados, entre outros equipamentos, cadeiras odontológicas, cabine audiométrica, raios-X panorâmico e scanner intraoral. A autorização consta em portaria assinada pela titular da SES, Arita Bergmann, e publicada na edição de quinta-feira (14/11) do Diário Oficial do Estado.

No dia 24 de outubro, Arita e o governador Eduardo Leite participaram em Lajeado da inauguração do novo ambulatório de fissuras labiopalatinas e reabilitação auditiva da fundação, que atua de forma beneficente. A unidade recebeu do Executivo estadual uma verba de R$ 4,1 milhões.

O investimento faz parte da nova etapa do programa “Avançar Mais na Saúde”, que prevê a destinação de quase R$ 130 milhões a 52 hospitais de 48 municípios. Só na região dos Vales serão investidos R$ 9 milhões em oito instituições.

Trabalho múltiplo

A Fundação atua há mais de 20 anos de forma interdisciplinar e conta hoje com mais de 60 profissionais, contratados e voluntários, trabalhando de forma interdisciplinar com foco na reabilitação dos pacientes com surdez ou lábio leporino, por exemplo.

A equipe é composta por cirurgiões, fonoaudiólogas, pediatra, enfermeira, fisioterapeuta, otorrinolaringologista, dentistas, traumatologista e pedagoga. Complementam o grupo assistente social, psicóloga, nutricionista, pessoal administrativo e de apoio.

