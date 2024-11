Rio Grande do Sul No retorno do feriado de Proclamação da República, Polícia Rodoviária Federal alerta sobre a proibição do uso do acostamento na Freeway

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

O trânsito no acostamento é uma infração gravíssima que gera multa de R$ 880. Foto: Divulgação/PRF O trânsito no acostamento é uma infração gravíssima que gera multa de R$ 880. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na última sexta-feira (15), os Policiais Rodoviários Federais (PRF) autuaram diversos motoristas transitando e ultrapassando pelo acostamento, e flagraram situações que por muito pouco não viraram tragédias, já que um acidente em uma via muito movimentada tem maior chance de envolver vários veículos e múltiplas vítimas.

Neste domingo (17), retorno do feriadão, a PRF reforçará ainda mais o policiamento e seguirá coibindo tais infrações, pois foca suas ações na garantia da segurança da população. De dezembro a março de 2023/2024, a Polícia Rodoviária Federal lavrou 5.795 autos de infração por trânsito/ultrapassagem no acostamento da Freeway (BR 290, entre km 0 e 97).

O trânsito no acostamento é uma infração gravíssima que gera multa de R$ 880. A ultrapassagem pelo acostamento, também gravíssima, gera multa de 1.467 reais. Essas manobras podem causar graves acidentes, já que o local é utilizado para a parada de veículos em pane e para o deslocamento de viaturas em emergência.

A liberação do acostamento da Freeway é uma exceção, ocorre somente quando as luzes amarelas piscantes, localizadas na sinalização da rodovia, são acionadas. Ela só é válida para veículos leves, e a velocidade é limitada em 70 km/h.

A liberação do trânsito no acostamento é feita pela CCR, somente se houver grande necessidade e plenas condições de segurança (boa visibilidade, nenhum veículo estragado no acostamento, equipes liberadas e em condições de retirada rápida caso ocorra alguma pane e nenhuma ocorrência com gravidade em andamento que necessite de deslocamento de viaturas pelo acostamento).

