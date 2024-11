Mundo Primeiro líder estrangeiro recebido pelo novo presidente dos EUA, presidente da Argentina Javier Milei visita Trump e tenta garantir posto de principal aliado na América

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O festejo celebrou o retorno do republicano à Casa Branca. Foto: Reprodução O festejo celebrou o retorno do republicano à Casa Branca. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente ultraliberal argentino Javier Milei descreveu na quinta-feira (14) a reeleição de Donald Trump como o “maior retorno político da História” durante uma festa de gala organizada no resort de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, nos Estados Unidos. O festejo celebrou o retorno do republicano à Casa Branca. Milei, que conquistou o respeito de Trump com sua agenda de cortes drásticos no governo, é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a se reunir com o republicano desde sua vitória nas eleições presidenciais americanas em 5 de novembro.

Trump foi o anfitrião de uma festa organizada pelo America First Policy Institute na residência particular do republicano em Palm Beach. Também esteve presente o bilionário Elon Musk, a quem o presidente eleito atribuiu um papel crucial na reforma do governo federal, liderando um novo departamento criado para esse fim. Milei posou para fotos ao lado de Trump e Musk e, segundo declarações feitas pelo próprio líder argentino, foi chamado de “meu presidente favorito” pelo próximo mandatário americano.

No jantar de gala, Milei fez um discurso em homenagem a Trump, criticou ideologias de esquerda e elogiou Musk, destacando que a rede social X, de propriedade do magnata da tecnologia, está contribuindo para “salvar a humanidade”.

Milei também enumerou o que considera serem feitos de seu primeiro ano no poder, afirmando que seu governo “foi resolvendo, um a um, os problemas que haviam sido varridos para debaixo do tapete na Argentina por décadas”, incluindo o déficit fiscal.

“Apenas cinco países no mundo estão com as contas equilibradas: a Argentina é um deles. Com isso, quero dizer que a Argentina pode e deve ser um farol para o mundo, especialmente agora que os ventos da liberdade também sopram no norte. [A reeleição de Trump] foi o maior retorno político da história, desafiando todo o establishment político, até mesmo arriscando sua própria vida. Graças a isso, hoje o mundo é um lugar muito melhor. Hoje, ventos de liberdade sopram, e sopram com muito mais força”, disse Milei.

Em seu discurso, Trump retribuiu os elogios feitos pelo argentino, parabenizando o presidente pelo “trabalho que tem feito para tornar a Argentina grande novamente”, uma referência ao próprio slogan do republicano, “Make America Great Again” (Torne a América grande novamente, em tradução livre). O ex-presidente disse ser “incrível” como Milei está “colocando tudo em ordem”, acrescentando que era “uma honra tê-lo” no evento. Único presidente em exercício a ser convidado para o evento, Milei foi saudado e aplaudido por onde passou.

Já nos primeiros passos pelos corredores da mansão de Trump, porém, Milei vivenciou encontros calorosos com membros da futura administração americana. Nomes como JD Vance, o vice-presidente eleito dos EUA, e o congressista Mike Waltz, que será o assessor de Segurança Nacional americano, receberam a comitiva argentina com simpatia. Pouco depois, Milei ainda encontrou Susie Wiles, estrategista de Trump que foi escolhida para ser sua chefe de gabinete. Segundo relato de uma testemunha ao jornal argentino La Nación, quando Trump e Milei se encontraram, “eles se cumprimentaram como dois amigos”.

Ainda segundo a fonte, após o encontro inicial houve um diálogo “muito produtivo”, principalmente em inglês e, por vezes, com a ajuda de um tradutor. Por mais de 10 minutos, Milei explicou a Trump como conduz os cortes de gastos públicos, equilíbrio fiscal e desregulamentação da economia argentina. Musk, que liderará o Departamento de Eficiência Governamental, também ouviu a conversa. O empresário e ex-pré-candidato republicano Vivek Ramaswamy, que compartilhará responsabilidades com Musk, juntou-se ao grupo em certo momento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/primeiro-lider-estrangeiro-recebido-pelo-novo-presidente-dos-eua-presidente-da-argentina-javier-milei-visita-trump-e-tenta-garantir-posto-de-principal-aliado-na-america/

Primeiro líder estrangeiro recebido pelo novo presidente dos EUA, presidente da Argentina Javier Milei visita Trump e tenta garantir posto de principal aliado na América

2024-11-16