Acontece Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul promove jantar de aniversário em comemoração aos 96 anos

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

A data foi marcada pela entrega da Comenda de Ordem Honorífica do IARGS e pela posse de 21 novos associados Foto: Reprodução A data foi marcada pela entrega da Comenda de Ordem Honorífica do IARGS e pela posse de 21 novos associados. (Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O IARGS (Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul) realizou nesta terça-feira (08) um jantar em comemoração aos seus 96 anos no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. A data foi marcada pela entrega da Comenda de Ordem Honorífica do IARGS e pela posse de 21 novos associados. O evento contou com grande público nas dependências do hotel.

Na oportunidade foram entregues as Comendas de Ordem Honorífica do IARGS: Advogada Emérita: Drª Helena Conti da Raya Ibañez; Jurista Eminente: Desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira; Magistrado Exemplar: Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores; e Professor Insigne: Dr. Norberto da Costa Caruso Mac Donald. Em sequência, 21 novos associados tomaram posse.

O IARGS foi criado em 1926 com o objetivo de lutar pela regulamentação da profissão dos advogados. Apesar de ser uma instituição ligada para profissionais do direito, os seus associados não atuam apenas como advogados, magistrados, professores e membros do Ministério Público. Cada um em sua área realiza também congressos, seminários e grupos de estudos.

A presidente do IARGS, Dra Sulamita Santos Cabral, destacou que o jantar de comemoração foi um grande sucesso após a pandemia que atingiu o mundo.

“Foi um grande sucesso, estava lotado. Não tinha mais lugar no Hotel Plaza São Rafael. Personalidades em destaque estiveram presentes, inclusive, o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, esteve presente na comemoração”, falou a presidente.

