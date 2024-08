Rio Grande do Sul Instituto dos Advogados do RS e OAB/RS promovem o curso híbrido Introdução à Psicologia Judiciária

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











As aulas serão divididas em dois módulos: “O que é Psicologia Judiciária/Forense/Legal e Jurídico”; e “O Enfoque Psicológico no Direito de Família e no Direito Criminal”. Foto: Reprodução As aulas serão divididas em dois módulos: “O que é Psicologia Judiciária/Forense/Legal e Jurídico”; e “O Enfoque Psicológico no Direito de Família e no Direito Criminal”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto dos Advogados do RS (Iargs), em parceria com a OAB/RS, promoverá, pela primeira vez, um curso no formato híbrido: Introdução à Psicologia Judiciária. Ele será ministrado, por meio de oito aulas, pelo Diretor do Departamento de Departamento de Psicologia Judiciária do Iargs, Jorge Trindade, todas as segundas-feiras, das 18h às 20h, do dia 2 de setembro a 28 de outubro, na sala da OAB/RS, localizada no segundo andar.

As aulas serão divididas em dois módulos: “O que é Psicologia Judiciária/Forense/Legal e Jurídico”; e “O Enfoque Psicológico no Direito de Família e no Direito Criminal”. De acordo com o Jorge Trindade, advogado e psicólogo, pós-doutor em Psicologia Forense e do Testemunho, este curso será uma introdução a temas jurídicos complexos em que a conexão entre Direito e Psicologia pode oportunizar uma compreensão mais ampla.

Ele informou que serão tratados tópicos como Alienação Parental, Falsas Memórias, Síndrome de Munchausen, Incidente de Insanidade Mental, Antissocialidade e Crime, dentre outros. “São assuntos que interessam o dia a dia da advocacia, tanto na área de família quanto na seara criminal, “embora os temas introdutórios sejam úteis para qualquer ramo do conhecimento jurídico”.

De acordo com Trindade, Doutor em Psicologia e em Ciências Sociais e professor na Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal, este curso pretende atingir os fundamentos dos problemas, possibilitando uma reflexão profunda e rica com todos os participantes.

A OAB/RS está localizada na Rua Washington Luiz, 1110, 2° andar, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Para mais informações e inscrições: https://psicologiajudiciaria.eventize.com.br/

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/instituto-dos-advogados-do-rs-e-oab-rs-promovem-o-curso-hibrido-introducao-a-psicologia-judiciaria/

Instituto dos Advogados do RS e OAB/RS promovem o curso híbrido Introdução à Psicologia Judiciária

2024-08-20