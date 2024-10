Rio Grande do Sul Instituto Equatorial promove curso online de profissionalização em Tecnologia da Informação

7 de outubro de 2024

A ação é promovida pelo Instituto Equatorial, instituição Social a qual a CEEE Grupo Equatorial é mantenedora, em parceria com o Recode Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Voltado para a preparação de alunos na área de Tecnologia da Informação como desenvolvedores júnior, o curso online e gratuito de Desenvolvimento “Full Stack” já está com inscrições abertas.

A ação é promovida pelo Instituto Equatorial, instituição Social a qual a CEEE Grupo Equatorial é mantenedora, em parceria com o Recode — organização sem fins lucrativos que promove cursos voltados para a transformação digital.

Para participar, os candidatos precisam preencher alguns requisitos: ter entre 18 e 55 anos, ter concluído o Ensino Médio e possuir renda familiar de até R$ 1.412,00 por pessoa. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro, pelo link (https://recodepro.org.br/processo-seletivo/).

O curso Desenvolvimento “Full Stack” conta com 540 horas/aula e são ofertadas 300 vagas divididas nos Estados de Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí, Alagoas, Amapá, Goiás e Pará.

Os chamados “Full Stack” são profissionais que dominam as principais ferramentas de programação usadas no mercado e ficam habilitados para desenvolverem desde um espaço na web (interface de usuário e servidores) até aplicativos para celulares, para citar alguns exemplos.

“A demanda por profissionais qualificados nessas áreas é cada vez maior, sobretudo com o aumento do uso da Big Data e da IA (Inteligência Artificial) para soluções corporativas. Estamos unindo forças com a Recode para criar oportunidades que potencializam a educação e a empregabilidade, impactando positivamente a vida das pessoas”, ressalta Janaína Ali, Coordenadora do Instituto Equatorial.

Instituto EQTL

O Instituto Equatorial foi lançado em julho com a missão de gerar impactos tangíveis e sustentáveis em comunidades, com foco em educação, empregabilidade e inclusão social. Através de parcerias estratégicas busca qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade para um futuro mais próspero, sempre alinhado à sustentabilidade e ao crescimento social responsável. Quem quiser saber mais sobre os projetos desenvolvidos pelo Instituto Equatorial, basta seguir o perfil no Instagram: https://www.instagram.com/institutoequatorial/

Serviço

Inscrições: até 11 de outubro de 2024

Requisitos:

Idade: 18 a 55 anos

Ensino Médio completo

Renda familiar mensal per capita de até R$ 1.412,00

Vagas: 300 vagas distribuídas nos 7 Estados: Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí, Alagoas, Amapá, Goiás e Pará.

