Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Grêmio tem três desfalques para a partida contra o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro Foto: Caroline Motta/Grêmio Grêmio tem três desfalques para partida contra Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. (Foto: Caroline Motta/Grêmio) Foto: Caroline Motta/Grêmio

O elenco do Grêmio voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (07). As atividades se iniciaram com exercícios físicos e logo após o técnico Renato Portaluppi comandou atividade tática. A partida contra o Atlético-MG, que estava atrasada no Campeonato Brasileiro, acontece nesta quarta-feira (09), às 19h30min, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Mário Pereira, preparador físico do time, iniciou o aquecimento com trabalhos de agilidade, com exercícios de corrida e obstáculos. Enquanto o preparador de goleiros Mauri Lima realizava atividades com os arqueiros.

Para atividades, o grupo foi dividido em dois times que trabalharam em campo reduzido sob comando de Renato. A equipe trabalhou ataque contra defesa. Os jogadores exercitaram a troca de passes e as finalizações.

O treinador voltou a dividir os atletas em grupos, já projetando a equipe que será titular na próxima rodada, contra o Galo.

