Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

O esporte brasileiro continua quebrando barreiras, e o futebol feminino é um deles. Além das conquistas dentro de campo, também há a capacidade de mobilizar grandes públicos. Em setembro de 2024, o Corinthians renovou o recorde de maior público em uma partida de futebol feminino de clubes, levando 44.529 torcedores à Neo Química Arena na final do Brasileirão Feminino contra o São Paulo.

Isso não é apenas uma vitória para o time, mas também mostra o aumento do interesse do público pelo esporte em geral, incluindo as novas formas de interação com ele, como as apostas esportivas, cada vez mais integradas ao cotidiano dos torcedores. Com o aumento da popularidade do futebol feminino e outras modalidades esportivas, o Brasil é um dos maiores mercados de apostas esportivas no mundo.

Estima-se que, em 2023, o mercado brasileiro de apostas movimentou mais de R$ 7 bilhões, e a tendência é que esse número cresça ainda mais nos próximos anos, com a expectativa de regulamentação definitiva das apostas no país. No entanto, junto com o crescimento desse setor, também vem a inovação no modo de apostar.

Um dos principais avanços no cenário de apostas esportivas é a adoção de criptomoedas como forma de pagamento. As casas de apostas que aceitam criptomoedas, como o Bitcoin, estão ganhando cada vez mais espaço entre os apostadores, principalmente por oferecerem transações rápidas, seguras e com maior privacidade.

Essa nova forma de pagamento tem atraído tanto veteranos quanto novos usuários que estão buscando mais flexibilidade e segurança em suas apostas online. De acordo com uma pesquisa feita recentemente, o uso de Bitcoin em apostas online cresceu mais de 30% no Brasil desde 2021. A facilidade em realizar depósitos e saques sem a burocracia dos bancos tradicionais é um dos fatores que impulsionam essa tendência.

Além disso, a descentralização das criptomoedas permite que apostadores contornem possíveis barreiras de regulamentação ou restrições impostas por governos ou instituições financeiras. Com a popularização das criptomoedas, plataformas de apostas esportivas estão adaptando seus serviços para atender a esse novo perfil de consumidor.

Em 2024, diversas casas de apostas que aceitam criptomoedas surgiram no Brasil, proporcionando uma nova maneira de apostar. A inovação tecnológica, somada ao crescimento do esporte no país, cria um cenário promissor para o futuro das apostas. Além da praticidade, as apostas com criptomoedas oferecem mais segurança.

Transações feitas com criptomoedas são protegidas por criptografia, o que torna extremamente difícil qualquer tipo de fraude. Outro benefício é a rapidez das transações: enquanto métodos tradicionais de pagamento podem demorar dias para processar um saque, transações com Bitcoin ou outras criptomoedas são concluídas em minutos, dependendo da rede.

A renda bruta do evento na Neo Química Arena foi de R$ 974.416,30, a maior já registrada na modalidade no Brasil. Mas esse não foi o primeiro recorde, já que o Corinthians já tinha os quatro maiores públicos da história do futebol feminino brasileiro. A marca anterior, de 42.566 pessoas, também pertencia ao time, em uma final contra a Ferroviária em 2023.

