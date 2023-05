Acontece Instituto de Estudos Empresariais tem nova diretoria para a gestão 2023/2024

Nova diretoria do IEE na cerimônia de posse realizada nesta segunda. Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

A nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) tomou posse nesta segunda-feira (29) em cerimônia realizada na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. A gestão 2023/2024 da entidade será liderada por duas mulheres: a presidente Fernanda Estivallet Ritter e a vice-presidente Paola Coser Magnani.

Ao assumir o cargo antes ocupado pela engenheira Victoria Pinto da Silva Jardim, Fernanda ressaltou a importância do IEE na capacitação de novos profissionais que possam atuar priorizando a liberdade de empreender.

“Nosso foco será voltado ‘para dentro de casa’, formando lideranças habilitadas a causar um verdadeiro impacto na sociedade. Para isso acontecer, vamos construir diversos eventos para os nossos associados, com destaque para áreas como economia, política e empreendedorismo”, explicou a nova presidente.

Formada em Administração Hoteleira pela Castelli ESH, Fernanda é membro da terceira geração do Ritter Hotéis, onde trabalha desde 2012, possuindo MBA Executivo em Administração em Gestão Estratégica de Serviços pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A empresária também teve experiências na International Academy for Leaders, na Alemanha, e no Crown Institute of Studies, na Nova Zelândia.

Integram ainda a nova diretoria Eduardo Zimmer Dinon (diretor de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade), Richard Simões Pires Sacks (diretor de Eventos), Guilherme Wolf de Souza (diretor de Formação), Fernanda Zaniol Zaffari (diretora de Comunicação) e Tiago Dinon Carpenedo (diretor financeiro).

Sobre o IEE

O Instituto de Estudos Empresariais é uma associação civil sem fins lucrativos ou compromissos político-partidários fundada em Porto Alegre no ano de 1984 pelo empresário William Ling. Ao longo de quase quatro décadas, formou mais de 230 membros com o apoio de investidores e doadores que mantém a instituição apenas com recursos privados, formando uma rede que emprega mais de 132 mil pessoas dentro e fora do Brasil com seus empreendimentos.

A entidade também é responsável pela realização do Fórum da Liberdade, reconhecido internacionalmente como um dos maiores espaços de debates políticos, econômicos e sociais da América Latina.

