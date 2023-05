Acontece 29ª edição do Dia do Desafio propõe estilo de vida mais ativo

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

No Brasil, evento acontece no dia 31 de maio em unidades do Sesc de todo o país. Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

No dia 31 de maio o Dia do Desafio chega à sua 29ª edição sob o mote “Muito mais que um dia!”, para incentivar a inclusão da prática de atividades físicas e esportes na rotina das pessoas de todas as idades. O evento é uma das mais importantes campanhas mundiais de combate ao sedentarismo. Neste dia, as unidades do Sesc de todo Brasil e as instituições parceiras vão convidar o público para vivenciar e praticar atividades físicas e esportivas com a ocupação de espaços de maneira acolhedora. A programação completa está disponível no site www.diadodesafio.org.br.

O Dia do Desafio é realizado todos os anos na última quarta-feira do mês de maio e tem como objetivo despertar a consciência da população sobre a importância de se preservar a saúde e o bem-estar por meio da prática permanente de atividades físicas. Além disso, a data instiga organizações e instituições públicas e privadas a refletirem sobre o estímulo e oferta de exercícios físicos e esportivos, bem como promover a criação de políticas públicas em prol desse tema.

“O Dia do Desafio incentiva a prática de atividades físicas e fortalece relações entre cidades, instituições e pessoas, além de dialogar com os valores institucionais e o desejo do Sesc de uma sociedade mais justa para todos”, afirma Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo. “Como ferramenta, a campanha este ano visa sensibilizar gestores públicos e instituições a criarem metas factíveis em seus cenários e a desenvolverem projetos comunitários que utilizem a campanha como meio para o alcance de tais objetivos. Além disso, na data e para além dela, manter a ideia viva ao longo do ano permite a elaboração de novas propostas que contribuam com a comunidade em busca de territórios mais humanos, inclusivos e democráticos”, reforça Danilo.

Carol Seixas, gerente da Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo do Sesc São Paulo e da coordenação do Dia do Desafio no continente americano, destaca que serão ofertadas ao público em geral atividades diversificadas, cuidadosamente planejadas em todo o Continente Americano, promovendo a participação de pessoas com ou sem experiência, para que estas possam compreender os benefícios das atividades físicas, valorizando o autocuidado e um tempo de qualidade para si próprio no cotidiano. “A 29ª edição do Dia do Desafio fortalece o compromisso entre todas as instituições promotoras do evento com os objetivos previstos para as próximas três edições, com destaque para ações que apresentem propostas de ressignificação de espaços voltados às pessoas, tornando assim as cidades mais humanas, acolhedoras e acessíveis a toda população”, enfatiza Carol.

Sobre o Dia do Desafio

Criado nos anos 1980 no Canadá, o Dia do Desafio tem como proposta despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e atividades físicas de forma regular. O Sesc São Paulo coordena o evento no Brasil desde 1995 e, no continente americano, desde 2000. O evento é uma iniciativa da Tafisa – The Association For International Sport for All, com o apoio da Isca (International Sport and Culture Association) e da Unesco e é realizado por cidades, instituições e pessoas em parceria com secretarias, ONGs, escolas, empresas, universidades, academias, dentre outras. Trata-se de um movimento comunitário que envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos trabalhando em parceria para estimular suas comunidades a adotarem um estilo de vida mais ativo.

