Sesc realiza em 51 cidades gaúchas o "Dia do Desafio", com atividades gratuitas de incentivo ao exercício física

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Com abrangência nacional, evento tem foco na saúde e qualidade de vida. (Foto: Arquivo/Sesc-RS) Foto: Carlos Macedo

Porto Alegre e outras 50 cidades gaúchas recebem nesta quarta-feira (31) mais uma edição do “Dia do Desafio”, com atividades gratuitas de incentivo à prática de esportes e outras atividades físicas para a saúde e qualidade de vida. O evento é promovido anualmente (sempre na última quarta-feira de maio) pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) em todo o País, em sintonia com uma mobilização mundial.

A iniciativa também tem por finalidade conscientizar gestores de instituições públicas e privadas para a importância de ações, projetos e políticas públicas alusivas ao tema. No site diadodesafio.org.br estão disponíveis essas e outras informações. Já a programação – voltada para todas as idades – nos municípios pode ser conferida em sesc-rs.com.br.

Origem na América do Norte

O “Dia do Desafio” foi criado no Canadá na década de 1980. No Brasil a ação é realizada desde 1995, sob coordenação geral do Sesc de São Paulo – também responsável pela organização em outros países do continente.

As atividades têm o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e da International Sport and Culture Association (Isca). Além disso, conta com a parceria de governos municipais e estaduais, instituições, empresas, organizações não governamentais, escolas e academias, dentre outros.

(Marcello Campos)

Sesc realiza em 51 cidades gaúchas o "Dia do Desafio", com atividades gratuitas de incentivo ao exercício física

