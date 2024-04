Rio Grande do Sul Instituto-Geral de Perícias do RS adota medidas para agilizar a emissão da nova carteira de identidade

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











A emissão da primeira via do novo documento é gratuita Foto: Ministério de Gestão e Inovação/Divulgação A emissão da primeira via do novo documento é gratuita. (Foto: Ministério de Gestão e Inovação/Divulgação) Foto: Ministério de Gestão e Inovação/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Devido à grande procura pela emissão da Carteira de Identidade Nacional, o IGP-RS (Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul) estabeleceu novas medidas para tornar mais ágil o atendimento à população.

No Departamento de Identificação de Porto Alegre, foram disponibilizadas cinco novas estações, além das dez já existentes. Como medida de reforço, o local funcionará em dois sábados do mês de abril (20 e 27), das 8h às 18h.

No posto do IGP no Shopping João Pessoa e nas unidades do Tudo Fácil na Capital, o período de agendamento passou de sete para 30 dias. O mesmo prazo foi disponibilizado nos 35 municípios do interior com maior demanda e foram acrescentadas novas estações de atendimento com tecnologia de última geração.

A atual carteira de identidade é válida até 2032. A emissão da primeira via do novo documento é gratuita, independentemente de quando ela for feita.

Em relação ao agendamento, o IGP solicita que as pessoas façam o cancelamento no site do instituto caso não possam comparecer no dia marcado, possibilitando que os horários fiquem disponíveis para novo agendamento. O não comparecimento gera bloqueio no sistema por 90 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/instituto-geral-de-pericias-do-rs-adota-medidas-para-agilizar-a-emissao-da-nova-carteira-de-identidade/

Instituto-Geral de Perícias do RS adota medidas para agilizar a emissão da nova carteira de identidade

2024-04-12