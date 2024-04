Inter No Beira-Rio, Inter estreia no Brasileirão contra o Bahia neste sábado

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Colorado volta a campo, no Beira-Rio, após o empate decepcionante pela Copa Sul-Americana na quarta-feira. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Em sua estreia no Campeonato Brasileiro deste ano, o Inter entra em campo neste sábado (13) para enfrentar o Bahia no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30min.

O time comandado por Eduardo Coudet reencontra a sua torcida após o empate sem gols contra o Real Tomayapo na noite de quarta-feira (10) pela Copa Sul-Americana. O resultado decepcionou os torcedores, que realizaram protestos após a partida.

Com o último título da Série A conquistado em 1979, o Colorado é o time com o maior jejum do Brasileirão entre os grandes clubes. Em busca do tetracampeonato, o Colorado fez 11 novas contratações neste ano, tendo uma das maiores janelas de transferências do País.

