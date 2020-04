Rio Grande do Sul Instituto-Geral de Perícias encaminha carteiras de identidade para pessoas em situação de rua na Capital

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Serviço atenderá exclusivamente pessoas selecionadas pela Fasc.

Pessoas em situação de rua de Porto Alegre terão a carteira de identidade encaminhada pelo IGP (Instituto-Geral de Perícias), como parte do processo para que elas tenham acesso ao auxílio-moradia. São cerca de 60 cidadãos selecionados previamente e que já estão em processo com a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

A ação acontece nos dias 13 e 16 de abril, das 11h30 às 13h30, com horário previamente agendado, no Departamento de Identificação do IGP (av. Azenha, 255). No local, são tomados todos os cuidados para evitar a propagação da Covid-19, como a limpeza das estações de trabalho após cada atendimento e a limitação do número de pessoas no ambiente.

Desde o início da pandemia da Covid-19, os atendimentos por ordem de chegada estão suspensos em todos os postos de identificação do Estado. Para fazer o encaminhamento ou a retirada da carteira de identidade é necessário ligar para o posto de identificação mais próximo, que avaliará a necessidade do atendimento. Apenas casos urgentes – como retirar receitas em farmácias, internações, cirurgias ou viagens de emergência e vítimas de roubos – são agendados. É necessário apresentar documentos que comprovem a urgência.

A lista de telefones dos postos de identificação para realizar o agendamento está disponível no site do IGP (https://igp.rs.gov.br).

