13 de abril de 2020

Serviços são doados por empresas que estão ajudando Porto Alegre no combate ao novo coronavírus. Foto: Divulgação SMSUrb/ PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre segue com as ações de pulverização das substâncias quaternário de amônia e biguanida em locais públicos. Nesta terça-feira (14), a desinfecção ocorre em postos de saúde. Em caso de chuva, a programação pode ser adiada. Por meio de um termo de doação de serviços, assinado com a SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), a Unicontrol, a Desinservice, a Imunizadora Hoffmann e a Positiva Qualidade Ambiental realizam a pulverização de paradas de ônibus, sanitários públicos, unidades de saúde e outros espaços de grande circulação de pessoas, auxiliando no combate ao novo coronavírus.

Nesta segunda-feira (13), das 14h às 17h, a Unicontrol realizou a sanitização das US (Unidades de Saúde) Costa e Silva, Domênico Feoli e Rubem Berta, no bairro Rubem Berta, e US Jardim Leopoldina, no bairro Protásio Alves. Na manhã do sábado (11), a empresa também pulverizou as estações da Trensurb Farrapos, São Pedro, Rodoviária e Mercado.

Na terça-feira (14), das 9h às 12h, a Imunizadora Hoffmann realizará a pulverização das unidades de saúde Planalto e Jardim Itu, nos bairros Itu e Sabará, na US Vila Ipiranga, na Vila Ipiranga, e na US Conceição, no bairro Cristo Redentor. À tarde, das 14h às 17h, a Positiva Qualidade Ambiental atenderá as unidades São Cristóvão, Parque dos Maias e Santíssima Trindade, no Rubem Berta, bem como a Esperança Cordeiro, no Passo das Pedras.

Os termos de doação foram assinados com a SMSUrb, que programa as ações seguindo orientações da SMS (Secretaria Municipal de Saúde). As desinfecções reforçam a limpeza diária já feita pelas equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). Desde 28 de março, as empresas cumprem um cronograma que atende locais públicos de grande movimentação, utilizando materiais, veículos, equipamentos e mão de obra próprios.

