Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

A vítima estava internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde o dia 20 de março. Foto: Clóvis S. Prates/HCPA A vítima estava internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde o dia 20 de março. (Foto: Clóvis S. Prates/HCPA) Foto: Clóvis S. Prates/HCPA

Foi confirmada nesta segunda-feira (13) à noite mais um óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus. É oitavo óbito da capital gaúcha e o 18º no Rio Grande do Sul. A vítima foi um homem, de 71 anos, que estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre). Ele era diabético, e o início dos sintomas foi em 15 de março, ao retornar de viagem ao Rio de Janeiro. Ele estava internado no HCPA desde o dia 20 de março.

Também nesta segunda morreu uma idosa, de 87 anos, que estava internada no Hospital Ernesto Dornelles desde o dia 29 de março. Ela apresentava doença hematológica preexistente.

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) informa ainda que o total de casos até esta segunda-feira é de 324 confirmados, 430 casos suspeitos e 1.016 casos descartados. Há 145 pessoas recuperadas e 39 pacientes confirmados em UTI, e outros 20 pacientes suspeitos nestas unidades.

