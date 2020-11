Brasil Instituto Inhotim, em Minas Gerais, reabre após quase oito meses fechado devido à pandemia

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Funcionamento terá restrições para evitar disseminação de Covid-19. Foto: Divulgação/Instituto Inhotim Funcionamento terá restrições para evitar disseminação de Covid-19. (Foto: Divulgação/Instituto Inhotim) Foto: Divulgação/Instituto Inhotim

O Instituto Inhotim, museu a céu aberto em Brumadinho (MG), reabre neste sábado (7) depois de ficar quase oito meses fechado devido à pandemia de Covid-19. O funcionamento do espaço, que havia fechado em 18 de março deste ano, terá restrições e seguirá protocolos para evitar contágio de visitantes e funcionários pelo coronavírus.

Nos fins de semana e feriados, o funcionamento será das 9h30 às 17h30. Já nas sextas-feiras, o museu ficará aberto das 9h30 às 16h30. Os ingressos, que custam entre R$ 22 e R$ 44 podem ser comprados online.

O número de visitantes diário será limitado a 500 pessoas e, por enquanto, grupos de excursões, em ônibus ou vans, não estão permitidos. O uso de máscara é obrigatório dentro de Inhotim e a temperatura será aferida na recepção.

Outra restrição é o limite máximo de cinco pessoas por grupo nas visitas mediadas. Além disso, os guardas-volumes e os bebedouros não estão disponíveis.

Algumas áreas continuam fechadas: Galeria Fonte, Galeria Lago, Galeria marcenaria/ vídeo performance: De lama lâmina, Galeria Cosmococa, Galeria Marilá Dardot, obra By Means of a Sudden Intuitive Realization, 1996, obra Viewing Machine, 2001, obra Piscina, 2009 e obra Sem Título, 2019.

Também está prevista uma programação online para comemorar o retorno das atividades presenciais.

Fechamento após rompimento de barragem

Além do fechamento pela pandemia, Inhotim sofreu outro fechamento em função do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019. A reabertura foi em abril do mesmo ano. O instituto fica a cerca de 20 quilômetros da área afetada. A equipe ambiental do Inhotim afirmou na época que havia analisado os mapas topográficos do entorno para assegurar que o instituto não corria riscos. Além disso, a Defesa Civil assinou um laudo confirmando que a Barragem B6 da Vale, em Córrego do Feijão, também não configurava risco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil