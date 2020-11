Rio Grande do Sul IPE Saúde realiza 400 atendimentos presenciais na primeira semana de reabertura

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Em sua primeira semana de atendimento presencial após a reabertura, o IPE Saúde recebeu 400 segurados na sede da instituição, em Porto Alegre, informou o instituto na sexta-feira (6). Assim como outros órgãos públicos e empresas, o IPE Saúde havia suspendido os atendimentos presenciais ao público em função da pandemia de coronavírus. As atividades foram retomadas na terça-feira (3) com as devidas modificações para os cuidados sanitários na estrutura física e também com a adoção do agendamento para a prestação dos serviços.

Uma das primeiras seguradas atendidas com horário marcado foi a servidora aposentada Cinara dos Santos Ferreira, de 72 anos. Ela disse que nunca tinha feito nada semelhante, mas, ao encontrar a possibilidade de agendamento no site do IPE Saúde, decidiu tentar. “Eu não sou familiarizada com a tecnologia, mas resolvi entrar no site e vi que poderia agendar. Aí fui clicando e tentando e consegui. Fiquei muito feliz por ter dado certo e por ter sido atendida no horário”, comemora.

O fato de contar com o atendimento no momento marcado também foi positivo na avaliação do segurado Gilmar Gomes: “É importante como medida de segurança, no momento que estamos vivendo, para evitar que muitas pessoas aguardem juntas em um fila, por exemplo, e também porque agiliza. Apenas acho que é importante investir também em mais canais, linhas telefônicas etc”.

O Diretor de Relacionamento com Segurados, Paulo Ricardo Gnoatto, destaca que o usuário do IPE Saúde tem diferentes possibilidades à disposição para suas demandas. “O agendamento está disponível para o atendimento presencial, mas a segurança e o conforto dos segurados estão também garantidos pelo atendimento digital, que continua sendo prestado.”

As perícias médicas presenciais, que devem ser requisitadas por um médico credenciado do IPE Saúde, foram igualmente retomadas, mas também ocorrem somente mediante agendamento. Nos primeiros quatro dias de atendimento, foram 24 perícias realizadas.

