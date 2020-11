Educação Inscrições para educação infantil serão on-line e começam na segunda-feira

Matrículas dos contemplados ocorrerão de forma presencial na escola de 14 a 18 de dezembro. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O período de inscrições para a educação infantil das redes municipal e comunitária de ensino será realizado a partir da segunda-feira (9) até o dia 4 de dezembro. A novidade deste ano é que o processo será feito on-line em um site criado para este fim e que estará disponível a partir de segunda. Não haverá inscrições presenciais. A rematrícula dos alunos atuais será automática. A portaria que define as regras para o processo está na edição extra do Diário Oficial de sexta-feira (6).

Cada pai ou responsável pode inscrever o filho em até três escolas próximas de sua residência, sendo uma estatal e duas comunitárias. O resultado da inscrição deve ser impresso ou salvo quando o processo estiver finalizado. Não será possível editar a inscrição depois de concluída. Se houver necessidade de comprovação de documentos, o sistema exibirá as opções de agendamento. Os responsáveis que desejam transferir alunos para outras escolas também devem realizar a inscrição.

O resultado será divulgado no dia 11 de dezembro. As matrículas dos contemplados ocorrerão de forma presencial na escola de 14 a 18 de dezembro. Os pais devem entrar em contato com as escolas para fazerem o agendamento. Após esse período, começam as matrículas dos suplentes e o encaminhamento das crianças que não conseguiram vagas onde foram inscritas para escolas perto da região desejada.

A Smed (Secretaria Municipal de Educação) disponibilizará computadores em sua sede (rua dos Andradas, 680), das 9h às 17h, para os pais que tiverem dificuldade para realizar o processo.

Confira o cronograma:

Período de inscrições: 9/11 até 4/12;

Divulgação dos resultados: 11/12;

Matrículas dos contemplados: 14/12 até 18/12.

