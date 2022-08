Acontece Instituto Millenium lança sua primeira nota técnica sobre o piso nacional da enfermagem

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Lei 14.434 estabelece a remuneração para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. (Foto: Reprodução)

O Instituto Millenium lançou a sua primeira nota técnica sobre o piso nacional da enfermagem. A lei que estabelece a remuneração para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras entrou em vigor na primeira semana de agosto.

Sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a Lei 14.434 estipula que, em todo o país, enfermeiros não poderão receber menos que R$ 4.750, independentemente de trabalharem na iniciativa privada ou no serviço público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Para técnicos de enfermagem, o salário não pode ser inferior a 70% deste valor, ou seja, a R$ 3.325. Já os auxiliares e as parteiras não podem receber menos que a metade do piso pago aos enfermeiros, ou seja, abaixo de R$ 2.375.

Segundo o Instituto Millenium, poucos dias após a publicação da Lei 14.434/2022 começaram a surgir as primeiras notícias de demissões e mesmo de fechamento de setores inteiros de enfermagem em alguns estabelecimentos de saúde do país.

Ainda durante a tramitação da matéria no Congresso, discutia-se a possibilidade de que

a criação do piso resultasse em demissões e redução das contratações de profissionais de

enfermagem. Os defensores do projeto, todavia, alegavam que a medida não provocaria

desemprego entre a categoria, pois os hospitais são obrigados, por força de uma Resolução do

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), a manter um determinado número mínimo de

profissionais de enfermagem por pacientes, e os hospitais já operariam com um número de

profissionais muito próximo a este mínimo.

A teoria econômica há muito trata das políticas de preços mínimos e máximos e seus efeitos.

Desse modo, quando os salários em um determinado mercado de trabalho estão baixos, a

demanda por mão-de-obra tende a ser maior do que a oferta, gerando escassez de profissionais

e pressionando os salários para cima. Quando, por outro lado, os salários estão altos, a oferta

de mão-de-obra tende a ser maior do que a demanda por ela, gerando excesso de mão-deobra (desemprego) e pressionando os salários reais para baixo. Assim, em tese, haveria uma

tendência natural à estabilização dos salários em um nível tal que equilibre a oferta e a demanda

por mão-de-obra.

Uma rápida consulta à base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

(CNES) revela que o país tem hoje 378.506 estabelecimentos de saúde. E mesmo os estados

menos populosos, como Amapá e Roraima, dispõem de muitas centenas de estabelecimentos

demandando profissionais de enfermagem. Em um mercado como este, é bastante improvável

que os baixos salários pagos aos profissionais de enfermagem se devam ao poder de mercado dos

contratantes, sendo mais provável que sejam resultado do equilíbrio entre a oferta e demanda

por profissionais, a partir do produto médio do trabalho dos profissionais de enfermagem e do

valor que a sociedade brasileira está disposta a pagar por serviços de saúde.

Neste caso, o estabelecimento de um piso salarial em um nível superior aos salários correntes

tende a produzir rigorosamente o resultado previsto pela teoria econômica: redução da demanda

por profissionais e aumento do desemprego entre a categoria. Especialmente nos estados mais

pobres, onde os salários estão mais distantes do piso. E principalmente entre os profissionais

menos qualificados ou recém-formados.

O mercado de trabalho de enfermagem do Brasil, porém, possui uma característica importante:

boa parte dos estabelecimentos de saúde, em especial no interior, integram a rede pública de

saúde, e grande maioria dos profissionais que trabalham nesses estabelecimentos gozam de

estabilidade, o que impede que sejam demitidos. Nesse caso, de fato, o efeito do piso sobre o

desemprego fica limitado, em especial, no curto prazo, mas se transforma em um efeito negativo

sobre o orçamento público e, consequentemente, os serviços públicos.

Os efeitos negativos do piso salarial da enfermagem sobre o desemprego, o acesso à saúde

suplementar e a qualidade dos serviços públicos suscitam uma reflexão sobre como, então,

enfrentar o problema dos baixos salários da categoria. Este desafio esbarra na condição econômica do país.

O enfrentamento deste problema passa, portanto, por um olhar mais amplo para nossa

economia e os elementos que dificultam o crescimento da produtividade e renda, como a

complexidade do nosso sistema tributário (que resulta em um custo indireto ainda maior para

as empresas, inviabilizando uma série de empreendimentos) e o elevado déficit público (que

consome boa parcela da poupança privada, comprometendo o investimento e o crescimento

do estoque de capital).

Para o Instituto, somente enfrentando os principais obstáculos ao crescimento da

produtividade, poderemos equacionar, de forma sustentável, o problema dos baixos salários

dos profissionais da enfermagem no Brasil.

