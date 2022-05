Brasil Instituto Nacional de Meteorologia alerta para recorde de frio intenso nesta semana

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Massa de ar frio continuará atuando em grande parte do Brasil. (Foto: Gazeta do Povo/Reprodução)

Uma forte e extensa massa de ar frio chega ao Brasil derrubando temperaturas e causando geada e até neve em algumas cidades do Sul do País. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê o avanço do frio para áreas das regiões Centro-Oeste e até Norte.

Haverá condições favoráveis para a formação de geada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e regiões mais altas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e até Minas Gerais.

Uma frente fria que avançou pelo Sul do País já no fim de semana trouxe chuva intensa em boa parte da região. Ela veio acompanhada de um ciclone extratropical, que soprou do oceano para a o continente e ficou parado por alguns dias, levando umidade e ventos frios.

Já a possibilidade de neve e chuva congelada está prevista para as Serras Gaúcha e Catarinense, entre a noite de segunda-feira (16) e a madrugada de quarta-feira (18). O frio intenso deve registrar recordes de temperaturas negativas para um mês de maio em várias cidades.

Nesta segunda-feira, o rápido deslocamento da frente fria favorecerá o avanço de uma intensa massa de ar frio pelo País. Há previsão de formação de geada pela manhã na região da Campanha Gaúcha. Além disso, há uma pequena possibilidade de queda de neve à noite, nos Planaltos Sul e Norte de Santa Catarina e na Serra Gaúcha.

As temperaturas começarão a cair em parte das regiões Centro-Oeste também.

Os ventos começam a se intensificar à noite no litoral sul e leste do Rio Grande do Sul e litoral de Santa Catarina com rajadas de vento podendo variar entre 50 e 60 km/h.

Já na madrugada de terça-feira (17), a previsão é de formação de geada no norte de Santa Catarina, em grande parte do Estado do Paraná e no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

A geada poderá ser forte no centro e sul do Paraná.

As temperaturas terão queda mais acentuada em áreas das regiões Centro-Oeste e Sudeste e também no sul da região Amazônica, configurando o segundo episódio de Friagem neste mês de maio.

No decorrer do dia, um ciclone extratropical avança próximo ao litoral do Rio Grande do Sul intensificando ainda mais os ventos no Sul e Leste do Estado. As rajadas de vento poderão ultrapassar os 100 km/h em algumas localidades do extremo sul do Rio Grande do Sul.

A massa de ar frio continuará atuando em grande parte do Brasil até o final da semana, configurando assim a primeira onda de frio de 2022.

