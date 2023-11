O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja para todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina e Paraná para esta quinta (2), das 10h01min até as 22h do mesmo dia. O alerta apresenta aviso de tempestade com grau de severidade “Perigo”. Conforme o INMET, é fundamental que todos os moradores dessas regiões estejam cientes dos riscos e tomem as precauções necessárias para garantir sua segurança durante o período em que a tempestade estiver ativa.

O INMET alerta, ainda, que em caso de rajadas de vento:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A tempestade apresenta riscos potenciais significativos, incluindo:

Precipitação intensa, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Ventos intensos, com velocidades entre 60-100 km/h.

Possibilidade de queda de granizo.

Risco de corte de energia elétrica.

Potenciais danos em plantações.

Risco de queda de árvores.

Risco de alagamentos.

Áreas afetadas

Serrana

Oeste Catarinense

Sudoeste Rio-grandense

Noroeste Rio-grandense

Centro Ocidental Rio-grandense

Centro Ocidental Paranaense

Metropolitana de Porto Alegre

Noroeste Paranaense

Sudeste Rio-grandense

Sudoeste Paranaense

Oeste Paranaense

Nordeste Rio-grandense

Sul Catarinense

Centro Oriental Rio-grandense

Sudeste Paranaense

Centro-Sul Paranaense

Norte Central Paranaense

Novo ciclone

Um novo ciclone extratropical estará formado, com seu centro de atuação na costa do Rio Grande do Sul, na sexta-feira (3). Além disso, toda a região pode enfrentar ventania, tanto em razão dos temporais como também pela atuação e proximidade do ciclone extratropical”, disse a Climatempo. No Litoral gaúcho, o vento será persistente e intenso de quinta-feira até a madrugada de sábado (4). As rajadas de vento podem atingir até 100 km/h. Desde setembro, fortes chuvas têm atingido com muita frequência a região Sul do Brasil e provocado mortes e grandes estragos em diversos municípios. Outubro também finalizou o mês com chuva acima da média.