RS

Segundo a Metsul Meteorologia, “dados de modelos numéricos mostram chuva mais abrangente no Rio Grande do Sul nos próximos dias pelo aumento da umidade e a manutenção do ar quente no Estado. Com isso, pancadas de chuva típicas de verão, por natureza breves e isoladas que se alternam com sol, devem ser frequentes em Porto Alegre e muitas cidades ao menos até o começo da próxima semana, sobretudo durante a tarde, após horas de sol e nuvens”.

Conforme a Metsul, deve chover mais em parte da Metade Norte do RS. Em algumas localidades, é possível que não chova ou chova minimamente nos próximos dias, tal o nível de irregularidade da chuva que se prevê.