Instituto oferece mais de 200 bolsas de estudos para alunos da rede pública

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Os selecionados cursarão o Ensino Médio em uma das 143 escolas parceiras da rede, presentes em 19 estados. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Cogna, uma das maiores organizações educacionais do mundo, está com inscrições abertas para o Somos Futuro, programa de bolsas de estudos integrais destinado a alunos de escolas públicas com baixas condições socioeconômicas. As oportunidades são oferecidas pelo Instituto SOMOS, braço social da SOMOS Educação, que desde 2018 já beneficiou mais de 590 jovens.

O processo seletivo de 2023 tem inscrições abertas até o dia 25 de setembro. Para participar é preciso estar no 9º ano do Ensino Fundamental II em escola pública, além de ter bom desempenho acadêmico. Nesta edição, serão disponibilizadas 223 bolsas de estudo para os três anos do Ensino Médio, em uma das 143 escolas parceiras da SOMOS Educação adeptas ao programa, distribuídas por 98 cidades de 19 estados. Um dos requisitos para concorrer a uma vaga é ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos.

“O Somos Futuro foi muito importante para mim e para a minha família. Eu não tinha esperança de ser aprovada na USP e agora me sinto muito enobrecida por essa conquista”, afirma Valéria Gomes Cardoso, participante do programa, que estudou no Colégio Alicerce e agora cursa Fonoaudiologia na Universidade de São Paulo.

“Ao contribuir para o acesso à educação de qualidade, por meio do Somos Futuro, estamos colaborando para a redução das desigualdades sociais em várias regiões do Brasil, levando oportunidades e ampliando possibilidades para que esses jovens possam sonhar e ter um futuro melhor” ressalta Mario Ghio, presidente do Instituto SOMOS.

Os interessados precisam acessar o link para preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, além de enviar dois vídeos – um que fale sobre a história do candidato e outro sobre como a família irá apoiá-lo na jornada de aprendizagem. O processo de seleção compreende quatro etapas eliminatórias:

1. Análise socioeconômica;

2. Avaliação acadêmica;

3. Entrevista on-line com voluntários do Instituto;

4. Entrevista com alunos e responsável(is) na escola escolhida.

Os candidatos aprovados em todas as etapas iniciarão o ano acadêmico de 2023 em uma das escolas parceiras do programa, com isenção de 100% das mensalidades e dos materiais didáticos. A vigência da bolsa abrange os três anos do Ensino Médio.

Programa de mentoria

Além de fornecer materiais didáticos e complementares, a iniciativa conta com um programa de mentoria formado por voluntários do Instituto SOMOS. Neste ano, 270 mentores voluntários estão orientando alunos do 1º e do 3º ano do Ensino Médio, ajudando-os a desenvolver habilidades socioemocionais e a planejar o futuro e a carreira.

