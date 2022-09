Educação Cabine metaverso, simulação de escavação arqueológica e de tribunal do júri são algumas das atividades do Unisinos Conecta

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Evento universitário será realizado no dia 27, em São Leopoldo, e 28, em Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos dias 27 e 28 de setembro, ocorre o Unisinos Conecta, um dos maiores eventos universitários do estado, que possibilita aos participantes vivenciar a Universidade antes mesmo de iniciar a graduação. Esse é o momento para conhecer as áreas de interesse e os cursos por meio de atividades presenciais nos campi São Leopoldo e Porto Alegre, além de ter a oportunidade de visitar os espaços que a Unisinos oferece. Ao todo, mais de 37 mil pessoas já participaram do evento, que é realizado há mais de 10 anos.

Em São Leopoldo, as atividades acontecem na manhã e tarde do dia 27, onde será possível realizar um tour interativo pelo campus, participar de oficinas das áreas de conhecimento, interagir nos espaços de experiência, que contará com a presença de professores e coordenadores dos cursos, e conversar com especialistas sobre orientação profissional e carreira. O Unisinos Conecta também irá proporcionar uma cabine do metaverso, onde os estudantes terão uma imersão no mundo virtual.

Já no dia 28, o evento estará concentrado no Campus Porto Alegre, com as mesmas atividades de São Leopoldo, mas sendo realizado somente pela manhã. Isso porque, durante a tarde, ocorrerá no Teatro Unisinos o Conecta Talks, onde convidados vão contar histórias inspiradoras e transformadoras que fazem a diferença na sociedade. Entre eles estão: Professor Noslen, dono do maior canal de educação do Brasil e de ensino da língua portuguesa no YouTube mundial; Guilhermina Abreu, empreendedora social, cofundadora e CEO do Embaixadores da Educação; Christian Gonzatti, criador da Diversidade Nerd e autor do livro Pode um LGBTQIA+ Ser Super-Herói no Brasil?; e Victor Freiberg, empreendedor social, cofundador e CEO do Clube Social Pertence.

As inscrições já estão abertas em www.unisinos.br/conecta/evento.

Atividades do Unisinos Conecta

Unidade Habitacional Acessível – experiência de uma P.C.R

O objetivo é sensibilizar os alunos sobre as dificuldades que uma P.C.R. – Pessoa em cadeira de rodas enfrenta em um ambiente residencial devido a espaços e mobiliários mal projetados. A experiência será realizada em um espaço correspondente a uma Unidade Habitacional Acessível (UHA), onde o aluno poderá percorrer a habitação fazendo uso da cadeira de rodas.

Julgamento simulado do Tribunal do Júri

A oficina busca promover um debate com a comunidade e interessados por meio da análise do Tribunal do Júri e suas características, formalidades, sujeitos e ritualística. Serão apresentados os fundamentos constitucionais, o seu caráter democrático e representativo que busca aproximar a percepção dos leigos de um possível sentimento de justiça a ser aplicado a um caso de crime envolvendo um homicídio.

Desenterrando histórias: como se faz uma escavação arqueológica (apenas no campus São Leopoldo)

Nessa atividade, o participante vai simular uma escavação arqueológica com artefatos reais, para sentir de perto como é a sensação de realizar esse tipo de pesquisa. A organização colocará uma caixa de areia no ambiente para que os alunos possam experimentar a escavação.

Origem e características do mel (apenas no campus São Leopoldo)

O propósito é compreender a importância das espécies de seres vivos envolvidos (vegetais e animais) no sistema de produção do mel. Os participantes vão analisar as espécies de abelhas via lupa, avaliar as diferenças morfológicas entre elas, provar o mel e identificar a abelha que o produziu.

Conteúdo de Marca

A oficina vai simular uma sessão fotográfica em que o participante será convidado a criar, produzir e dirigir uma imagem de produto. Depois, será solicitado que ele monte a imagem com textos para que ela seja publicada em redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação