Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Em sua 4ª edição, o evento traz palestrantes de renome internacional para discutir temáticas nas áreas da ciência, inovação e tecnologia. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

Consolidado como um dos principais eventos de inovação na educação do Sul do país, a Mostra Sesi Com@Ciência reunirá 20 mil pessoas nos dias 05 e 06 de outubro no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, para debater e vivenciar exemplos práticos de como conectar a educação aos desafios do século XXI. Em sua quarta edição, o evento gratuito contará com palestrantes de renome internacional, como o jornalista e escritor Mia Couto e o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro, além de destacar iniciativas educacionais do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) nas áreas da ciência, inovação e tecnologia.

Também ocorrerão oficinas para estudantes e professores, com opções de grafite, minecraft educacional, música e tecnologia, gamificação, storytelling, navegação e astronomia, entre outras. A programação dos dois dias foi pensada para conectar os participantes com o que existe de mais inovador em termos de uma educação que faça sentido às crianças, aos jovens e aos adultos.

Durante a Mostra serão apresentados 175 projetos desenvolvidos por estudantes das escolas de Ensino Médio do Sesi-RS, das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do programa de Contraturno. O objetivo é compartilhar com estudantes, professores e gestores de escolas públicas e privadas experiências que envolvem a pesquisa científica e a tecnologia para resolver problemas do dia a dia e tornar a aprendizagem mais significativa. Também serão destacados projetos criados por redes municipais de educação, por meio da parceria do Sesi com as prefeituras para a formação de professores e gestores.

As iniciativas que aliam ciência e tecnologia são uma marca da educação do Sesi-RS e já renderam mais de cem premiações em eventos científicos no Brasil e no exterior, além do reconhecimento do Ministério da Educação como uma das instituições mais inovadoras do país. Os resultados desse modelo educacional motivaram o anúncio feito em maio deste ano de um investimento de R$ 300 milhões com recursos das indústrias gaúchas, por meio da Fiergs, na construção de seis novas escolas no Rio Grande do Sul e na criação de um Instituto de Formação de Professores. Até 2027, o Sesi-RS terá 11 escolas de Ensino Médio em tempo integral.

Painel sobre educação e palestras

No primeiro dia da Mostra Sesi Com@Ciência haverá um painel voltado a educadores, empresários e gestores públicos sobre o efeito escola e o desenvolvimento tecnológico a partir das relações com o mundo do trabalho. Participam do debate, às 12h, o pesquisador em tecnologias para a educação e professor da Universidade de Columbia Paulo Blikstein, o professor titular da Cátedra Ruth Cardoso no Insper e professor associado da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo Naércio Menezes Filho, a secretária estadual de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, e o diretor do grupo Tecpon e conselheiro do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs), Lisandro Santos.

Entre os palestrantes dos dois dias da Mostra estão o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo; a CEO da Spotone Global Solutions, Mariéme Jamme, que trabalha com discursos inspiradores sobre a educação de meninas por meio do STEAMD (sigla que engloba ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática e design) e empoderamento de jovens que vivem em comunidades vulneráveis; a fundadora da escola de pensamento digital Mastertech, Camila Achutti, que lidera uma iniciativa para a inclusão de mulheres na tecnologia, além da velejadora e escritora Heloisa Schurmann e do seu filho, o cineasta David Schurmann, que, em 2017, foi indicado para representar o Brasil no Oscar com o filme “Pequeno Segredo”, inspirado em um livro com o mesmo nome escrito pela mãe.

Algumas das palestras serão on-line, com transmissão ao vivo a todas as pessoas que estiverem presencialmente no evento. Os painéis e oficinas têm número limitado de participantes e ainda há vagas disponíveis para algumas atividades. Já a Mostra não conta com limitação de vagas. Todas as atividades exigem inscrição pelo site www.sesicomciencia.com.br.

