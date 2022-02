Polícia Instrutor de autoescola é preso por fumar maconha enquanto dirigia na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã deste sábado (19), um instrutor de autoescola que fumava maconha enquanto dirigia na BR-386, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O homem conduzia um Chevrolet Classic, com placas de Sapiranga, que foi abordado pelos policiais durante fiscalização na rodovia. Imediatamente, os agentes perceberam um forte odor de maconha no interior do carro e que os olhos do homem estavam avermelhados.

O motorista, de 22 anos, admitiu que estava consumindo a droga. Ele disse aos policiais que se deslocava para Cachoeirinha, onde trabalha como instrutor em um curso de formação de condutores.

