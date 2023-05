Há um clamor generalizado pela ala mais pragmático do governo para entender-se que Lula venceu as eleições, mas com uma margem apertada em um país dividido.

E, para conquistar apoio do Congresso, majoritariamente de centro-direita, será preciso gastar muita sola de sapato.

Lula afirmou na noite dessa terça-feira (30), em entrevista coletiva após reunião com presidentes sul-americanos, que “ninguém é obrigado a concordar com ninguém”. Lula deu a declaração ao ser questionado sobre as críticas à Venezuela e ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Antes da reunião, Lula teve, na segunda (29), uma conversa com Maduro. Em declaração pública, Lula alegou que a Venezuela é alvo de “narrativas”, em referência às afirmações de que o país é uma ditadura.

Nessa terça, os presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do Chile, Gabriel Boric, disseram que discordam da visão de Lula de que se trata de “narrativas”, e não da realidade.

Após a reunião com os líderes sul-americanos, Lula foi questionado sobre o tema Maduro.

“O Maduro faz parte deste continente nosso. Houve muito respeito com a participação do Maduro. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. É assim que a gente vai fazendo”, respondeu o presidente.