Política Lula é aconselhado a colar mais em Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lula deve evitar pautas polêmicas que são aprovadas na Câmara dos Deputados Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula deve evitar pautas polêmicas que são aprovadas na Câmara dos Deputados. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sendo aconselhado a “colar mais” no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O conselho se deve para que Lula evite pautas polêmicas que são aprovadas na Câmara dos Deputados. Conforme auxiliares próximos do presidente, o Senado é a Casa que pode, por exemplo, bloquear projetos que atentem contra o meio ambiente vindos da Câmara.

Na capital federal, durante a primeira reunião do encontro de líderes sul-americanos, nesta terça-feira (30), Lula sinalizou uma tentativa de aproximação ao sentar ao lado do Pacheco.

O presidente da República convidou Pacheco para sentar-se ao seu lado durante o encontro no Palácio do Itamaraty.

O gesto surpreendeu Pacheco, que pretendia só participar do almoço, mas acabou ficando também para a reunião.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou cerca de meia hora depois e também se juntou ao grupo.

O aceno de Lula também ocorre após um novo desconforto no final da semana passada.

O petista não convidou Pacheco para o churrasco no Palácio da Alvorada. Na oportunidade, ele se reuniu com líderes do governo, ministros de Estado e também do Supremo Tribunal Federal.

Além do mais, Lula deve se aproximar ainda mais de Rodrigo Pacheco.

Isso deve ocorrer para controlar a ação do senador Davi Alcolumbre (UB-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e que tem atuado em conjunto, em diversas pautas, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Lula já tem feito esse movimento de aproximação de Pacheco e deve intensificá-lo nos próximos dias.

Ao mesmo tempo, o presidente deve também buscar um melhor relacionamento com Arthur Lira. Entretanto, sabe que o ambiente na Câmara dos Deputados é adverso para o Palácio do Planalto.

As principais derrotas sofridas pelo governo até agora foram no Congresso Nacional.

Por outro lado, Lula tem no presidente da Câmara um aliado para agendas da economia, como o marco fiscal, aprovado por ampla maioria pelos deputados, e a reforma tributária.

Nos bastidores, comenta-se que Lira tem deixado claro que atua em conjunto com o Palácio do Planalto em temas econômicos que estejam alinhados, principalmente, com a visão dos partidos de centro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-e-aconselhado-a-colar-mais-em-rodrigo-pacheco-o-presidente-do-senado/

Lula é aconselhado a colar mais em Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado

2023-05-30