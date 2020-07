Sede do MBL, o Movimento Brasil Livre, é alvo de operação contra desvio e lavagem de dinheiro em São Paulo

MBL nega que empresários presos façam parte do movimento. (Foto: Polícia Civil/Dvulgação)

MBL nega que empresários presos façam parte do movimento

Dois empresários que, segundo a Polícia Civil, seriam integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre), foram presos, na manhã desta sexta-feira (10), em uma operação realizada pela corporação, MP (Ministério Público) Estadual e Receita Federal em São Paulo. Eles são investigados pelo desvio de mais de R$ 400 milhões de empresas.

De acordo com o MP, Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso são investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. O MBL nega que os dois façam parte do movimento.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão na capital paulista e em Bragança Paulista, no interior de SP. Um dos mandados de busca ocorreu na sede do MBL na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. A operação, batizada de Juno Moneta, faz referência ao antigo templo romano onde as moedas eram cunhadas.