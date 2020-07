Ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro é preso por suspeita de irregularidades em contratos assinados durante a pandemia

A prisão de Edmar Santos é um novo desdobramento da Operação Mercadores do Caos. (Foto: Reprodução e TV)

O ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro Edmar Santos foi preso, na manhã desta sexta-feira (10), no seu endereço residencial em Botafogo, na Zona Sul da capital fluminense.

Investigado por suspeita de irregularidades nos contratos de saúde do RJ durante a pandemia de Covid-19, ele vai responder por peculato – corrupção cometida por funcionário público – e organização criminosa.