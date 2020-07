Rio Grande do Sul Governo gaúcho inicia o pagamento dos salários de junho dos servidores estaduais

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

O primeiro depósito quita o grupo do funcionalismo que recebe até R$ 1,5 mil líquidos Foto: Marcos Santos/USP Imagens O primeiro depósito quita o grupo do funcionalismo que recebe até R$ 1,5 mil líquidos. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Os servidores do governo do Rio Grande do Sul começaram a receber, nesta sexta-feira (10), os salários referente à folha de junho. O primeiro depósito quita o grupo do funcionalismo que recebe até R$ 1,5 mil líquidos (23% dos vínculos).

Quem ganha acima desse valor terá os contracheques pagos no sistema de parcelas. O Tesouro do Estado depositará a primeira, no valor de R$ 1,5 mil, na segunda-feira (13), data prevista para ingressar no caixa do Estado a segunda parcela do auxílio federal destinado à recomposição de perdas de arrecadação decorrentes da crise da Covid-19.

Na terça-feira (14), será feito novo pagamento de R$ 1,5 mil. Na ocasião, o governo integralizará a folha de junho para quem recebe até R$ 3 mil líquidos (58% dos vínculos).

No dia 31 de julho, está programado o pagamento de uma parcela no valor de R$ 1 mil. Com isso, o Tesouro quitará os salários para quem recebe até R$ 4 mil líquidos (72% dos vínculos).

