Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Ernani Polo e Ademir Oliveira ao lado de Borghetinho e do Guri de Uruguaiana Foto: Joel Vargas/AL

Com a meta de estimular os contribuintes gaúchos a destinarem recursos para instituições beneficentes, a campanha Valores Que Ficam, da Assembleia Legislativa do RS, teve um crescimento de 12,2% neste ano em relação ao anterior.

Dados da Superintendência da Receita Federal no Estado apontam que foram destinados, por meio do Imposto de Renda, R$ 15,577 milhões para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e para os Fundos da Pessoa Idosa. No ano passado, foram R$ 13,891 milhões.

Os dados foram apresentados na tarde de quinta-feira (09) pelo presidente da Assembleia, Ernani Polo (PP), ao lado do superintendente-adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Ademir Gomes de Oliveira, e das estrelas da campanha, Jair Kobe, o Guri de Uruguaiana, e o músico Renato Borghetti.

“O resultado da mobilização foi bastante positivo, especialmente se levarmos em conta o momento difícil em que ela aconteceu. É uma luta de todos para que as instituições tenham melhor estrutura e capacidade de atender quem mais precisa, oferecendo um acolhimento melhor”, apontou o presidente do Parlamento gaúcho.

A iniciativa, lançada no ano passado, durante a gestão do deputado Luís Augusto Lara (PTB), incentiva os contribuintes gaúchos que têm imposto a pagar, no modelo completo de declaração, a destinar até 3% para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros 3% para os Fundos da Pessoa Idosa, deixando os recursos circularem no Estado.

Devido à pandemia do coronavírus, o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda foi estendido para 30 de junho.

