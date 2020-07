Rio Grande do Sul Santana do Livramento recebe drive-thru da Campanha do Agasalho do governo gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Doações podem ser entregues no Largo Hugolino Andrade Foto: Divulgação Doações podem ser entregues no Largo Hugolino Andrade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O drive-thru itinerante da Campanha do Agasalho do governo do RS ocorre neste sábado (11) no Largo Hugolino Andrade, no parque internacional Fronteira da Paz, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Estado.

Roupas infantis e cobertores são a prioridade, mas podem ser doados calçados, vestuário de inverno e alimentos. O importante é que estejam em condições de uso. As doações no local podem ser feitas das 9h às 15h.

Por conta do coronavírus, as peças recebidas ficam em quarentena por 72 horas antes de serem distribuídas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul