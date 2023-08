Economia Inteligência artificial está sendo utilizada no INSS para fazer a análise dos benefícios e desafogar as filas

6 de agosto de 2023

São mais de 1,7 milhão de pessoas que estão esperando algum tipo de resposta. (Foto: Reprodução)

A inteligência artificial evolui constantemente e tomou espaço em diversos ambientes. Certamente, ela facilita muito a realização de atividades e otimiza o tempo, principalmente no ambiente de trabalho. Há quem diga que ela é uma inimiga dos trabalhadores por conta do risco de substituir pessoas. Contudo, várias pessoas estão aproveitando a tecnologia para conseguir realizar mais tarefas no seu cotidiano. O INSS não ficou de fora e investiu nessa nova ferramenta para tentar diminuir a fila e ajudar os segurados que esperam por um benefício.

Um dos principais problemas do INSS (se não for o maior problema) são as filas para a concessão de benefícios, a perícia médica ou alguma revisão feita pelo instituto. São mais de 1,7 milhão de pessoas que estão esperando algum tipo de resposta.

Isso acaba causando muito prejuízo para as pessoas, pois elas precisam do valor proveniente do benefício que vão receber do instituto. Essa demora na análise acontece por conta de um volume alto de pedidos e baixo de servidores, ou seja, os funcionários do INSS não “vencem” analisar os pedidos.

Para melhorar essa situação, o INSS implementou a inteligência artificial. O uso da IA aumentou de 17% para 36% de 2022 para 2023 no INSS. Agora, o segurado faz o pedido de seu benefício e a análise é automática, feito por uma inteligência criada para essa finalidade. Dessa forma, deve desafogar os servidores e o fluxo acelerar.

Mas mesmo que isso seja uma boa alternativa para acelerar o processo e ajudar quem aguarda para receber algum valor do INSS, alguns problemas foram detectados. Há casos em que a inteligência artificial negou o pedido em questão de minutos, mesmo sendo improcedente esse resultado.

Um exemplo foi no dia 26, quando um segurado fez um pedido de aposentadoria por contribuição. Às 9h58, encaminhou o pedido para análise e, às 10h04, houve a negativa sem a análise da documentação específica do segurado, que tem direito de converter tempo especial em comum, o que aumenta o tempo de contribuição e faz com que se consiga atingir as condições mínimas do pedido.

O INSS afirma que houve erro na hora de solicitar a aposentadoria. De acordo com o instituto, no momento de responder à pergunta se havia tempo especial, o segurado respondeu que não.

Entretanto, apesar dessa situação, é uma alternativa que veio para contribuir com os beneficiários. Agora, basta testar e fazer as atualizações necessárias, que certamente teremos mais um recurso à nossa disposição.

