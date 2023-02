Tecnologia Inteligência artificial: Google responde ao sucesso do ChatGPT e lança o Bard

O Google revelou uma nova ferramenta de chatbot apelidada de “Bard” em uma aparente tentativa de competir com o sucesso do ChatGPT. Sundar Pichai, CEO do Google e da empresa controladora Alphabet, disse em um blog que o Bard será aberto a “testadores confiáveis”, com planos de disponibilizá-lo ao público “nas próximas semanas”.

Assim como o ChatGPT, que foi lançado publicamente no final de novembro pela empresa de pesquisa de inteligência artificial OpenAI, o Bard é construído com base em um grande modelo de linguagem. Esses modelos são treinados em dados on-line para gerar respostas convincentes aos usuários.

“O Bard busca combinar a amplitude do conhecimento mundial com o poder, a inteligência e a criatividade de nossos grandes modelos de linguagem”, escreveu Pichai. “Ele se baseia em informações da web para fornecer respostas novas e de alta qualidade.”

O anúncio ocorre quando o principal produto do Google – a pesquisa online – enfrenta seu risco mais significativo em anos. Nos dois meses desde que foi lançado ao público, o ChatGPT foi usado para gerar ensaios, histórias e letras de músicas e para responder a algumas perguntas que alguém poderia ter pesquisado anteriormente no Google.

A imensa atenção no ChatGPT levou a administração do Google a declarar uma situação de “código vermelho” para seu negócio de busca. Em um tuite no ano passado, Paul Buchheit, um dos criadores do GMail, alertou que o Google “pode estar a apenas um ou dois anos de uma disrupção total” devido ao surgimento da IA.

A Microsoft, que confirmou planos de investir bilhões em OpenAI, já disse que incorporaria a ferramenta em alguns de seus produtos – e há rumores de que planeja integrá-la ao seu mecanismo de busca, o Bing.

A tecnologia subjacente que dá suporte ao Bard já existe há algum tempo, embora não esteja amplamente disponível ao público. O Google revelou seu modelo de linguagem para aplicativos de diálogo (ou LaMDA) há cerca de dois anos e disse nesta segunda-feira que essa tecnologia fortalecerá a Bard.

A LaMDA ganhou as manchetes no final do ano passado, quando um ex-engenheiro do Google afirmou que o chatbot era “sensível”. Suas afirmações foram amplamente criticadas na comunidade de IA.

Na postagem, o Google ofereceu o exemplo de um usuário pedindo à Bard para explicar as novas descobertas feitas pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST, na sigla em inglês) da Nasa de uma forma que uma criança de 9 anos poderia achar interessante.

O Bard responde com tópicos de conversação. O primeiro diz: “Em 2023, o JWST avistou várias galáxias apelidadas de ‘ervilhas verdes’. Elas receberam esse nome porque são pequenas, redondas e verdes, como ervilhas.”

O Bard pode ser usado para planejar o chá de bebê de uma amiga, comparar dois filmes indicados ao Oscar ou obter ideias para o almoço com base no que está na sua geladeira, de acordo com a postagem do Google.

