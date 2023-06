Tecnologia Inteligência artificial pode ajudar na educação financeira e até trazer orientações sobre investimentos

A inteligência artificial ganhou grande destaque com a chegada de ferramentas como o gerador de textos ChatGPT e o gerador de imagens Midjourney, mas o mundo dos investimentos também começa a ser invadido por recursos tecnológicos. Além de o próprio ChatGPT ser capaz de esclarecer diversas dúvidas sobre educação financeira, e até trazer orientações sobre investimentos com base no conteúdo da internet, o mercado americano já conta com o Finchat, que fornece dados sobre companhias de capital aberto para auxiliar decisões de investimento.

Em poucos segundos, o usuário dessas ferramentas pode receber uma enxurrada de informações, como explicações sobre os diferentes produtos financeiros CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, ações e fundos de investimento.

No ChatGPT, ao perguntar como investir em ações para receber dividendos todos os meses do ano, a resposta foi alocar o capital em ações de empresas que têm negócios de utilidade pública (utilities) ou empresas de infraestrutura, que geralmente têm uma base de receita estável e podem pagar dividendos regulares. A IA, porém, pondera que investimentos em ações não são livres de risco. Em uma pergunta mais direta, sobre as ações que mais pagam dividendos, o ChatGPT traz uma lista de dez empresas, como Itaú, Banco do Brasil e Vale.

No FinChat, que responde a perguntas feitas em inglês, a ferramenta também traz uma relação de empresas nas quais se pode investir para ter lucro em 2023, por exemplo. Além disso, a plataforma oferece acesso a informações detalhadas sobre as finanças de empresas como Apple, Microsoft e Coca-Cola.

Em abril, o Me Poupe!, empresa fundada pela influenciadora de finanças Nathalia Arcuri, lançou um aplicativo de celular que ajuda a escolher investimentos com base em recomendações feitas por inteligência artificial, treinada com dados fornecidos pela própria companhia. Segundo Arcuri, o objetivo do aplicativo é auxiliar o público com aprendizados sobre finanças pessoais e a encontrar os melhores investimentos.

Na última semana, a plataforma alcançou o primeiro milhão de reais investidos por usuários. Na estimativa da empresa, o valor resultará em um retorno superior a R$ 100 mil para os clientes em um prazo de 12 meses. As mulheres são as que mais usam o aplicativo, com 78% da base de usuários. Do público que usa o aplicativo, seis a cada dez são da região Sudeste do País e estão começando a investir agora. Como são iniciantes, a maioria das metas criadas pelos investidores da plataforma (58%) está relacionada à composição de uma reserva para gastos de emergência, sendo que 76% do público não tinha esse objetivo antes.

Impacto

Na visão de Francisco Amarante, Superintendente na Associação Brasileira de Assessores de Investimentos (ABAI), as ferramentas baseadas em inteligência artificial ainda não são uma ameaça à figura do assessor de investimentos ou mesmo dos analistas, especialmente, por causa da importância da relação de confiança entre o assessor e o cliente.

“A ABAI acredita que o relacionamento humano irá sempre se sobrepor ao artificial. Por trás de uma inteligência artificial, sempre tem um humano que pode não ser tão inteligente assim”, afirma. “Como o fiscalizador de mercado vai culpar uma IA na recomendação de investimentos? No ChatGPT, tenho confiança zero porque ele responde a perguntas simples com muitos erros.”

