Polícia Intensificadas as ações de combate ao crime organizado, com prisões, captura de foragidos e apreensões no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Ofensiva teve início em fevereiro deste ano Foto: Divulgação/PCRS Ofensiva teve início em fevereiro deste ano (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

Dando continuidade à Operação Pulso Forte deflagrada nos dias 30 e 31 de janeiro, a Polícia Civil desde o dia 1º de fevereiro até o último sábado (18) vem focando em ações para coibir os conflitos entre organizações criminosas, atuando nas áreas marcadas pelo tráfico de drogas e pela maior incidência de homicídios, sem contar ações de monitoramento e inteligência.

Neste período de duas semanas, contabilizou-se, aproximadamente 1.177 prisões em todo o Rio Grande do Sul. O montante contempla prisões em flagrante, temporárias, preventivas, além de recapturas de foragidos. Houve ainda a apreensão de mais de 36 adolescentes.

Nas ofensivas, além das prisões, foram cumpridos 860 mandados de busca e apreensão, apreendidos aproximadamente 293 kg de drogas (maconha, cocaína, crack, skank), 1.592 compridos de ecstasy, além de 50 pontos de LSD e 12 frascos de lança perfume. Houve ainda a apreensão de 210 armas, de R$ 300.271, 17 e de 78 veículos.

A investida, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública, vem sendo realizada em conjunto com a Brigada Militar, e tem como foco o combate aos chamados crimes violentos letais intencionais, como homicídios, feminicídios, além de roubos e tráfico.

Esta segunda etapa dá continuidade ao trabalho desencadeado entre os dias 29 e 31 de janeiro, quando a Operação Pulso Forte foi deflagrada. Nesta ocasião, foram registradas 148 prisões, 28 APF, 92 mandados de busca e apreensão.

Ainda foram recolhidos 562 kg de substâncias entorpecentes (maconha, crack, cocaina, haxixe), 500 cápsulas de quetamina, 950 comprimidos de ecstasy, 276 prontos de LSD, 22 armas, R$ 131.553,00 e 50 armas.

