Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Jogador já não enfrenta o Athletico-PR Foto: Mailson Santana - FFC Foto: Mailson Santana - FFC

Depois de dois dias de negociações, Nonato não é mais jogador do Fluminense. O Inter recusou a proposta do Tricolor das Laranjeiras, e aceitou a oferta do Ludogorets, da Bulgária, pelo volante de 24 anos.

O jogador irá viajar nos próximos dias para a Bulgária e não joga mais pela camisa do Flu. Nonato deixa o Fluminense com 55 jogos, 4 gols e 7 assistências.

O time do Rio de Janeiro apresentou, na última quarta-feira (31), uma proposta de 1,7 milhões de dólares para igualar a oferta do Ludogorets por 70% dos direitos do jogador. O Inter recusou. O Fluminense, por fim, decidiu não entrar em leilão com o clube búlgaro.

Nonato tinha contrato com o time gaúcho até o fim de 2023, mas não pretendia deixar o Fluminense agora. O jogador virou titular absoluto e peça-chave no esquema do técnico Fernando Diniz, além de se sentir valorizado no clube e adaptado à vida no Rio de Janeiro.

