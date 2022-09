Porto Alegre Oferta de viagens para o bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, será ampliada

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Diversas linhas do sistema terão ajuste na sua tabela horária para melhor atendimento aos clientes Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre, RS 12/01/2022: Movimentação de passageiros no transporte público, na tarde desta quarta-feira (12), na capital. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre promove a ampliação de oferta de horários a partir desta segunda-feira (05). A 16ª etapa do Programa de Reestruturação do Transporte: o Mais Transporte, terá um incremento de 16 viagens. As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI.

Além do aumento de oferta no conjunto de linhas Pinheiro, diversas linhas do sistema terão ajuste na sua tabela horária para melhor atendimento aos clientes. Esses ajustes não possuem acréscimo ou redução de viagens e visam a atender as demandas recebidas da população.

Alteração prevista para os dias úteis a partir do dia da próxima segunda-feira:

Conjunto de linhas Pinheiro (Linhas 398 Pinheiro, 3982 Pinheiro até o terminal Azenha e 3984 Pinheiro Viçosa – Acréscimo de 16 viagens, especialmente nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h e das 16h às 19h).

A seguir as linhas que terão ajustes na tabela horária:

209 Restinga

210 Restinga Nova

211 Restinga Velha

253.3 Renascença Alpes

254.3 Canudos 1º Maio Glória

282 Cruzeiro do Sul

282.1 Pereira Passos

281 Campo Novo

281.1 Campo Novo Morro Agudo

284.3 Belém Velho São Francisco Rincão Betão Azenha

171.6 Ponta Grossa Serraria

M79 Madrugadão Serraria Ponta Grossa

