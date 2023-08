Inter Inter adverte Valencia após empurrão em dirigente, descarta multa e vê assunto superado

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O clube gaúcho advertiu verbalmente o equatoriano, mas descartou aplicar multa Foto: Divulgação/Inter (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter trata o desentendimento de Enner Valencia com Luiz Adriano e o empurrão em Magrão, gerente esportivo do clube, como um assunto superado. O clube gaúcho advertiu verbalmente o equatoriano, mas descartou aplicar multa. O atacante será titular contra o River Plate pela Libertadores nesta terça-feira (08).

A reapresentação no domingo (06), após o empate com o Corinthians pelo Brasileirão, foi para reconciliação no vestiário colorado. O presidente Alessandro Barcellos conversou individualmente com os três envolvidos. Valencia reconheceu o excesso, se desculpou com os companheiros e conversou com Magrão.

Com o assunto aparentemente resolvido, o técnico Eduardo Coudet ainda terá o treino desta segunda-feira para preparar a equipe antes de encarar o River Plate, no jogo mais importante do ano até aqui. Nos bastidores, o grupo aglutina forças para buscar a classificação no Beira-Rio.

O Colorado perdeu no jogo de ida no Monumental de Nuñez por 2 a 1. Para avançar às quartas de final da Libertadores, o Inter precisa vencer por dois gols ou mais. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. O Beira-Rio receberá 50 mil torcedores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-adverte-valencia-apos-empurrao-em-dirigente-descarta-multa-e-ve-assunto-superado/

Inter adverte Valencia após empurrão em dirigente, descarta multa e vê assunto superado

2023-08-07