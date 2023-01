Inter Inter agenda jogo-treino com o Barra, de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

O técnico Mano Menezes poderá testar algumas alternativas de jogo. Foto: Ricardo Duarte/Inter O técnico Mano Menezes poderá testar algumas alternativas de jogo. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter agendou um jogo-treino contra o Barra, de Santa Catarina. A atividade irá servir como um teste para iniciar o Campeonato Gaúcho. O exercício será realizado na manhã do próximo sábado (7), às 10h, no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre.

O jogo-treino vai servir para dar ritmo ao elenco Colorado. O técnico Mano Menezes poderá testar algumas alternativas de jogo, além de observar a movimentação do único contratado da temporada 2023, o lateral-direito Mário Fernandes e dos novos promovidos, os garotos da base, Felipe e Lucca.

A direção do Inter quer contratar três peças para completar o elenco para está temporada: um volante, um meia e um centroavante. O Inter tem negociações em andamento com Cuéllar, do Al Hilal, da Arábia Saudita, e Juan Quintero, atualmente sem clube.

Antes do jogo-treino, o Inter treinará nesta quarta (4), na quinta-feira (5) em dois turnos e na sexta-feira (6). A estreia pelo Gauchão está marcada para ocorrer no dia 21 de janeiro, quando recebe o Juventude no Beira-Rio.

