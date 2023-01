Grêmio Grêmio treina e Suárez faz seu primeiro trabalho com bola

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Camisa 9 fez exercícios físicos na segunda parte da atividade desta quarta-feira (4) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Camisa 9 fez exercícios físicos na segunda parte da atividade desta quarta-feira (4) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (4). No treinamento, Luis Suárez já estava participando e se ambientando com o grupo gremista. Os treinamentos foi realizado no Centro de Treinamentos Presidente Luiz Carvalho. Antes da 9h da manhã, o uruguaio entrou no gramado ao lado do zagueiro Pedro Geromel.

Durante o aquecimento, o jogador passou praticamente todo o tempo ao lado de Cristaldo, outro contratado para a temporada 2023. Quando houve uma roda na troca de passes, tocou a bola de perna esquerda em sua primeira participação. Quando precisava ir para o centro, mostrava a vontade de recuperar a bola.

Logo após, Suárez se separou do grupo para outras atividades físicas. Na primeira atividade, fez um trabalho de deslocamento com curtos piques. Em sequência, precisou saltar obstáculos colocados no gramado para depois se desvencilhar.

Celso Rigo, empresário que participou das negociações entre Suárez e Grêmio, esteve presente no treino para acompanhar as primeiras atividades do camisa 9 com a camisa do Grêmio. Suárez já está concentrado com a delegação no hotel, nas proximidades da Arena. O jogador de 35 anos divide o quarto com Carballo, mas está com a família também no local, enquanto não define onde vai ser a sua nova moradia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio