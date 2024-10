Inter Inter alcança meta estipulada para venda de jogadores em 2024

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

As saídas de Bustos e Maurício renderam milhões ao Inter em 2024 Foto: Ricardo Duarte/Inter As saídas de Bustos e Maurício renderam milhões ao Inter em 2024. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após ter oficializado a venda de Igor Gomes para o Shabab Al Ahli por R$ 24 milhões, o Inter bateu a meta estipulada para venda de jogadores em 2024. O orçamento do clube era de R$ 135 milhões em negociações de atletas, mas não está descartada a possibilidade de novos negócios ainda neste ano.

Antes da venda do zagueiro, o presidente Alessando Barcellos revelou que o clube já havia acumulado R$ 114 milhões em vendas, mas não especificou quais.

Graças a venda de Maurício para o Palmeiras, aproximadamente um terço do valor estipulado por atingido. O Inter pode receber até R$ 46 milhões totais, incluindo as bonificações. A saída de Bustos para o River Plate por R$ 21,4 milhões também foi expressiva.

O futebol feminino do Inter colaborou com a maior transferência da história da modalidade no Brasil. A venda de Priscila, Rainha da América em 2023, foi negociada com o América do México, por R$ 2,8 milhões.

2024-10-10