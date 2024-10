Grêmio Reinaldo, do Grêmio, toma cartão amarelo e fica de fora do Gre-Nal no Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

"Eu sempre vou proteger os meus", disse Reinaldo após discussão com Deyverson Foto: Lucas Uebel/Grêmio "Eu sempre vou proteger os meus" diz Reinaldo após discussão com Deyverson. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Durante a derrota do Grêmio contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (09), pelo Brasileirão, o lateral-esquerdo Reinaldo teve uma discussão acalorada com o atacante Deyverson, do Galo, e acabou tomando seu terceiro cartão amarelo, o que o suspende do Gre-Nal do dia 19 de outubro. O atleta adversário também foi advertido.

De acordo com o jogador gremista, ele estava tentando proteger o Igor Serrote, de 19 anos, que estreou como titular na equipe gaúcha. Reinaldo acusou Deyverson de tentar acertar o jovem com um chute e, ao ser retrucado por ele, o atacante buscou olhar as costas de Igor, como se dissesse não conhecer o jogador.

“Quando tem moleque jogando como o Igor, sempre vou proteger. Ele olhou o número do moleque, tentando menosprezar. Eu nunca vou aceitar. É um companheiro, ainda um moleque subindo. Para que isso? Um cara experiente, o moleque começando. O moleque um dia pode ser maior que ele. Tenho certeza que o Igor Serrote vai ser maior que ele [Deyverson] porque é um menino que trabalha bem” disse Reinaldo.

“Eu sempre vou proteger os meus. Ele estava acusando nossos jogadores de uma coisa que os nossos jogadores não fizeram. Estava falando só para ele respeitar mais o jogo. Deu chute no vácuo, virou a cara, pedalou, por que não fez quando estava 0 a 0, 1 a 1? É fácil fazer quando está ganhando”, finalizou.

