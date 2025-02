Inter Inter anuncia a contratação de Diego Rosa

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

O jogador chega ao Colorado por empréstimo com vínculo até dezembro de 2025 Foto: Divulgação/Inter O jogador chega ao Colorado por empréstimo com vínculo até dezembro de 2025. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Nesta sexta-feira (28), o Inter anunciou a contratação do meio-campista Diego Rosa, que se junta ao elenco por empréstimo do Bahia. O vínculo do jogador com o Colorado será válido até dezembro de 2025, com opção de compra definitiva ao término de seu contrato.

O jogador não poderá atuar no Campeonato Gaúcho, mas estará disponível para disputar o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

O jovem de 22 anos iniciou sua carreira nas categorias de base do Grêmio e, em 2021, foi transferido para o Grupo City, passando por empréstimos ao Vizela, de Portugal, Bahia e, mais recentemente, ao Lommel SK, da Bélgica.

Na temporada 24/25, o meio-campista disputou 18 partidas pelo Lommel, marcou cinco gols e deu uma assistência.

