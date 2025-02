Inter Inter anuncia a contratação do zagueiro Juninho

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Defensor de 30 anos chega ao clube com vínculo até o final de 2027 Foto: Divulgação/Inter Defensor de 30 anos chega ao clube com vínculo até o final de 2027. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter anunciou, nesta sexta-feira (28), a contratação do zagueiro Juninho, vindo do Midtjylland FC, da Dinamarca. O jogador assinou com o Colorado até o final de 2027.

O zagueiro, de 30 anos, iniciou sua trajetória no futebol no Coritiba, em 2015. Em 2017, foi transferido ao Palmeiras, e no ano seguinte, emprestado ao Atlético-MG. Em 2019, chegou ao Bahia, onde realizou mais de 100 jogos e conquistou a Copa do Nordeste de 2021 e o Campeonato Baiano em 2020.

Em 2021, Juninho chegou ao Midtjylland FC, da Dinamarca, e se tornou peça chave da equipe, onde contribuiu para a conquista da Taça da Dinamarca na temporada 2021/22 e da Liga Dinamarquesa na temporada 2023/24.

