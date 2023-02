Inter Inter anuncia a contratação do zagueiro Nicolás Hernández

23 de fevereiro de 2023

Zagueiro assina contrato até dezembro de 2024

O Inter anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação do zagueiro Nicolás Hernández. O defensor assinou contrato com o clube gaúcho até o final da temporada de 2024.

Revelado pelo Atlético Nacional, o colombiano estava desde 2021 no Athletico Paranaense e participou da conquista da Copa Sul-Americana do mesmo ano. No mês passado, ele recebeu a primeira convocação para a seleção de seu país, em amistoso contra o Estados Unidos.

O zagueiro não estava nos planos do técnico Paulo Turra e acabou não se apresentando em 16 de dezembro. O jogador estava treinando separado no CT do Caju. Com a situação, o Athletico preferiu negociá-lo com outro clube e repassou ao Inter.

Carreira:

2017 | Atlético Nacional (Colômbia)

2018 | Real Santander (Colômbia)

2019 | Independiente Santa Fé (Colômbia)

2021 | Atlético Nacional (Colômbia)

2023 | Internacional

Conquistas:

2021 | Copa Sul-Americana

