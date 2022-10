Inter Inter anuncia a renovação do contrato com o centroavante Alemão

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Contratado em março, o atleta soma 36 jogos, nove gols e quatro assistências Foto: Reprodução/Inter Foto: Reprodução/Inter

O Inter informou nesta terça-feira (11) que prorrogou o contrato com o atacante Alexandre Alemão. O contrato agora irá até dezembro de 2025. Alemão chegou em Porto Alegre em março de 2022 e soma 36 jogos, nove gols e quatro assistências com a camisa do Inter.

Após se destacar pelo Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho, o centroavante assinou com o Colorado até o final de 2023 tendo seu contrato prorrogado. O centroavante vem ganhando as graças da torcida Colorada com boas atuações e gols no Brasileirão.

Alemão passou pelos clubes Metropolitano, Kyoto Sanga (Japão), Criciúma, Fluminense-SC, Avaí, Juventus-SC, Novo Hamburgo e agora o Inter.

Confira o vídeo divulgado pelo Inter

OPEN BERGAMOTA! 🍊 📝Alemão renova com o Colorado até 2025. pic.twitter.com/ZH7jmUbFB5 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 11, 2022

